Il re delle scenografie fa 90 anni Omaggio della città a "Pè" Cuturi

di Angela Maria Fruzzetti Giuseppe Cuturi (Pè de Cuturi): una vita per il teatro. Figlio d’arte, autodidatta delle scienze della scenografia, da giovanissimo s’innamora del teatro e diventa macchinista teatrale. Il teatro lo ha in testa, smonta, rimonta, crea scenografie strabilianti. E’ lui l’artefice dello spettacolo, di quel mondo straordinario dentro cui si muovono gli attori. Siamo andati a trovarlo nella sua abitazione, in via Sciesa, insieme all’attore e scrittore Fabio Cristiani. Domani, 15 febbraio, Peppe festeggia il 90esimo compleanno e le compagnie si sono mosse per dedicargli una bella festa. Come festeggerà questi 90 anni? "Un bel traguardo, veramente non ci credevo. Non so nulla. So che stanno organizzando e che mi aspettano alle stanze del teatro Guglielmi". Figlio di Andrea, capo macchinista montatore di scene di Cesco Baseggio, capo comico famoso negli anni Trenta-Quaranta, racconta di quel padre invalido di guerra non più idoneo al teatro. E che trasmette a Beppe la sua passione: "Ero un ragazzino. Ricordo che si recuperavano chiodi che raddrizzavo con il martello. In seguito, negli anni Cinquanta il teatro andò in crisi, non giravano più soldi e così ho dovuto cercare lavoro in uno stabilimento. La passione per il teatro, però, non l’ho mai abbandonata,...