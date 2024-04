Il procuratore. Giuseppe Amato va a Roma

L’ex sostituto procuratore della Repubblica di Massa, Giuseppe Amato, lascia la guida della Procura di Bologna per ricoprire il ruolo di procuratore generale a Roma. Ieri mattina, infatti, il plenum del Csm ha approvato, con una sola astensione, la delibera di nomina proposta all’unanimità dalla quinta commissione. Amato, entrato in magistratura nel 1985, prima di diventare nel 2016, procuratore capo di Bologna, fino al 2007 aveva ricoperto l’incarico di sostituto procuratore a Massa e a Roma, fatti salvi due periodi in cui era stato collocato fuori ruolo come assistente di studio alla Corte Costituzionale (dal 1988 all’ottobre del 1989) e come componente dell’ufficio studi del Csm (dal ’95 al ’99). Dal novembre 2007 è stato procuratore capo prima a Pinerolo (fino al 2012), poi a Trento (dal 2012 al 2016) e infine a Bologna.