Il Pd si affida ai giovani. Giacomo Vatteroni segretario di Nazzano

I circoli hanno votato e deciso, la scelta di Elisabetta Sordi come segretaria provinciale non aveva comunque alternative, e per domenica il Partito Democratico ha convocato l’Assemblea Territoriale per la sua proclamazione. Il nuovo corso del partito apuano comincerà dunque dalla discussione nell’assemblea fissata per le 17 nella Sala Congressi di Marina di Massa. Ma il rinnovamento nei circoli è già iniziato. Come a Nazzano di Carrara dove sabato, nella nella storica sede di Via provinciale Carrara-Avenza, gli iscritti hanno eletto loro segretario Giacomo Vatteroni. E comincia il suo nuovo lavoro il nuovo segretario di Nazzano ringraziando il Partito Democratico, in particolare gli iscritti del circolo, per la fiducia che hanno riposto in lui. "Come iscritto ai Giovani Democratici sono molto contento e orgoglioso della decisione di individuare una persona del nostro gruppo per guidare e rappresentare un circolo – commenta –, a dimostrazione del buon lavoro da noi svolto in questi anni di attività politico-sociale. Personalmente, rappresenta una grande sfida e, al contempo, una grande opportunità, che affronterò con la solita attitudine che da sempre caratterizza la nostra azione e con la quale cercheremo di recepire e affrontare le diverse necessità della comunità".

Giacomo Vatteroni ha fatto sue le priorità indicate dal neo segretario comunale Luca Barattini: "continuare sulla strada di riavvicinare le persone alla politica e far tornare i circoli al ruolo che ricoprivano in passato". Sull’elezione di Vatteroni è intervenuta anche Alba Peselli, segretaria comunale dei GD Carrara: "Mi sento soddisfatta che il partito abbia scelto Giacomo come segretario di circolo. È da anni ormai che noi ragazzi siamo impegnati attivamente all’interno del partito e per la comunità. Abbiamo portato avanti con costanza la campagna elettorale del 2022 che vedeva come protagonista Serena Arrighi. Da un po’ di anni prendiamo parte alla nostra festa provinciale de l’unità, conoscendo persone preziose. Scambiando i diversi punti di vista". Alba Peselli ha ricordato i diversi progetti realizzati, tra cui la manifestazione contro la violenza sulle donne del 25 novembre, e assicurato impegno per continuare a portare avanti le idee del gruppo giovanile.