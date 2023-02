Il Partito Democratico va alla conta Prove di primarie per il segretario

In provincia le primarie del Pd le ha vinte al fotofinish Stefano Bonaccini con il 50,8 per cento, a cinque punti da Elly Schlein con il 45 per cento. Ma per sapere chi sarà il nuovo segretario nazionale del Pd si dovrà attendere questa sera, visto che va in scena il ballottaggio del Partito democratico. Due settimane fa il più votato alla Partaccia è stato Bonaccini con 46 voti, la più scelta a Montignoso è stata invece la Schlein con 70 preferenze. Zero voti per Bonaccini a Cinquale, Comano, Montedivalli e Nazzano. La Lunigiana ha sostenuto Schlein, ma anche Quercioli Villette dove ha incassato 57 voti. Tra le roccaforti di Bonaccini c’è Fivizzano con 76 preferenze. Due domeniche fa hanno votato solo gli iscritti del Pd, ora il bacino si allarga, permettendo a chi lo desidera, anche senza essere iscritto, di votare per il futuro segretario nazionale. Quindi il risultato finale e tutt’altro che scontato.

In provincia sono 21 i seggi elettorali dove dalle 8 alle 20, si potrà votare. A Massa sono nella scuola Neri in viale Chiesa 64 (sezioni 1-22; 57-72; 73-79); nella sede Pd Quercioli in viale Roma 150 (23-33); al Bar da Brizzi in via del Casone 100 (34-56). A Carrara: Federazione via Groppini (1-10; 62-71), ex Circoscrizione 3 al Villaggio S.Luca 102 (11-57); sede Pd Avenza (28-40; 45-47); ex Circoscrizione Marina di Carrara (41-44; 48-61). A Montignoso si vota all’ex Cinema Rosi (sede Pd) in via Roma 162. In Lunigiana: Comune di Aulla, sede Pd Villafranca (Bagnone, VIllafranca); a Casola e Filattiera si vota nelle rispettive sale consigliari; a Fivizzano nella sede Proloco di piazza Garibaldi (1-7) e a La Fornace di Monzone (8-18); a Fosdinovo nella sede Pd di via Melara 1; nell’ex stazione di Terrarossa andranno i votanti di Licciana, Tresana e Comano; Mulazzo al Bar Teglia in via Provinciale Ponte Teglia; a Podenzana in sala consigliare, a Pontremoli nelle Stanze del Teatro in via Ponte Battisti 2, a Zeri al ristorante La Catinella Località Patigno 99.

Tutti, anche i non iscritti quindi, per esprimere la loro preferenza dovranno presentarsi alle urne organizzate dal partito in base al seggio elettorale che corrisponde alla propria residenza, con documento di riconoscimento e tessera elettorale. Il voto online, dopo lungo dibattitto, è stato limitato a malati, disabili e residenti "in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto", oltre agli italiani all’estero. Per votare si dovrà pagare due euro.