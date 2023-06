Il paninaro Vincè sbarca in centro Da Avenza raddoppia a Monterosso

Il ‘Pit stop’ di Vincenzo Agrati e Alessandra Benassi raddoppia e sbarca in via Monzoni, proprio davanti alla ex maternità. Un locale dove mangiare hamburger in tutte le declinazioni, dal classico a quelli con carne di cavallo, angus argentina, scottona e tutte le varietà che hanno reso celebre il camion dei panini dell’Esselunga di Turigliano, che da anni vede le persone in fila anche un’ora prima dell’apertura. Il camioncino di Vincenzo, per tutti ‘Vincè’, è una tappa fissa per molti, che estate o inverno, pioggia o sole si mettono pazientemente in fila per ordinare. Un punto ristoro che negli anni ha saputo crescere grazie ai panini fatti sul momento con le varie salse e gli ingredienti esposti. E poi ci sono gli hot dog e le varie fritture.

Il tutto confezionato e consegnato in una borsa di carta. Vincenzo ha deciso di aprire anche in città, e la nuova attività sta riscuotendo lo stesso successo di Avenza, con file davanti al locale dove la ex maternità. Basta pensare che al momento non accetta prenotazioni perché sempre sold out.

Come per Turigliano i clienti per mangiare i suoi panini arrivano da tutte le parti del territorio. Non solo panini a Carrara, ma anche costolette di maiale e l’introduzione delle focaccine. "Molti miei clienti che hanno delle attività a Carrara mi avevano fortemente sconsigliato di aprire in città – racconta Vincenzo, per tutti Vincè –. Ma io non mi sono demoralizzato e sono andato avanti.

A Carrara intanto non ho concorrenza e poi tantissimi clienti di Turigliano venivano proprio da Carrara. Con questa nuova apertura pensavo di smaltire un po’ la fila, ma me la sono portata dietro. Credo – ha proseguito – in Carrara, mi è sempre piaciuta e invito anche altri imprenditori ad investirci, ne vale la pena. Il camioncino di Turigliano resta aperta ma ho voluto portare i mie panini anche in centro a Carrara".