Il nuovo successo di Rov: con Grizzy sta scalando le classifiche

Grande soddisfazione per il cantante Mattia Rovali (nella foto) in arte “Rov” che ha pubblicato il suo secondo album “Grizzy’, a distanza di due anni dalla prima uscita da solista “Piazza d’army” che riscosse molto successo soprattutto tra i fans più giovani. Felicità e orgoglio per il giovane “Rov” che sta scalando le classifiche con alcuni suoi brani già molto cliccati sulla rete. "Grizzy nasce dalla collaborazione – ci spiega il rapper – con altri artisti locali e dal forte desiderio di creare qualcosa di nuovo nel panorama musicale locale ma anche nazionale". Un disco che offre molta varietà di musica e dove si identificano diverse sonorità passando dalla musica anni ottanta alla drill e a un rap innovativo del tipico sound Detroit dalla mille sfumature e sfaccettature sonore. Rov sta già facendo impazzire sulla rete e ha già raggiunto più di 38mila visualizzazioni con il suo video “Je m‘appelle”. Un bel modo per dare continuità al progetto musicale che lo coinvolge e che lo sta portando, con ampi meriti, nei palcoscenici che contano.

Andrea Giromini