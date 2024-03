Il mondo della nautica si riunisce a Carrara

Si è aperta ieri, nei padiglioni di Carrarafiere, la ‘due giorni‘ dedicata alla nautica, con la 21ª edizione di Seatec e la 15ª di Compotec Marine, per il secondo anno organizzate nel quadro della Tuscany yachting week, evento che unisce Marina di Carrara con Yare, (Yachting aftersales and refit experience), l’appuntamento yachting internazionale dedicato al refit e all’aftersales del comparto superyacht. Una fiera che accende i riflettori sulla filiera della subfornitura nautica, i materiali costruttivi e le tecnologie relative, senza dimenticare i consolidati incontri one-to-one fra espositori e i cantieri italiani. Nei padiglioni una delegazione di buyer internazionali con 30 operatori provenienti da Argentina, Brasile, Croazia, Estonia, Finlandia, Polonia, Taiwan, Usa, Vietnam, tutti paesi attivamente impegnati nella costruzione di imbarcazioni e di yacht, di componenti e loro distribuzione e produzione di parti in composito e in particolare da alcuni paesi emergenti nel settore.

Un’edizione arricchita dall’area “Formazione”, promossa da Isyl (Italian super yacht life), Istituto tecnico superiore toscano di Viareggio, che porta a Carrara gli studenti e li fa incontrare con i responsabili del personale dei cantieri. Temi centrali continuano a essere innovazione e sostenibilità, in particolare con l’area dedicata alle Startup, non solo del settore marine, ma anche in settori trasversali al settore nautico. E poi l’area “Vela”, oceanica, olimpica e di Coppa America, con testimonianze di protagonisti accompagnate da video di regate. Oggi, ultima giornata ricca di workshop ed eventi, la presentazione delle startup.