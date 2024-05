Il mondo del lavoro in provincia. Come tutelare il trend di crescita. Esperti a confronto al Guglielmi

Torna l’appuntamento annuale per riflettere sugli andamenti economici dell’anno sulla base dei dati completi ora disponibili. La Camera di Commercio Toscana Nord Ovest lo farà venerdì alle 10 al teatro Guglielmi presentando il Rapporto sull’economia delle provinca di Massa Carrara. Molte le questioni affrontate: dalle tendenze internazionali a quelle regionali, dall’impatto sui settori di riferimento (commercio, industria, artigianato, cooperazione, agricoltura), agli effetti della stretta creditizia su investimenti e produttività; dalle dinamiche demografiche all’andamento dell’occupazione. Conoscere e comprendere i trend nel medio termine è essenziale per assumere le decisioni politiche e imprenditoriali a sostegno della competitività. Questo è tra i compiti della Camera di commercio che ha voluto organizzare l’evento per discuterne con alcuni dei player dei principali settori industriali dell’area vasta e con i relativi amministratori.

Interverranno con Valter Tamburini, presidente della Ciaa (nella foto), Graziano Balducci della Conceria Antiba, Massimiliano Casoni, General Manager di Benetti, Giulia Pasquini per Lucart Group, Teresa Pucci, direttore di Baker Hughes, Alessandra Simonotto, Cfo di Piaggio Group e Sergio Chericoni, presidente dell’Istituto di studi e ricerche che ha curato con l’Ufficio Studi della Camera, il rapporto. Lo studio che verrà presentato analizza gli andamenti, talvolta analoghi, altre molto diversificati tra le economie provinciali, con Massa-Carrara arrivata addirittura ad un +1,4%. Un anno molto positivo della meccanica, ha fatto registrare un buon andamento delle costruzioni che hanno contribuito significativamente al risultato complessivo. Ne analizzeranno le cause e le prospettive per il 2024 i sindaci Serena Arrighi, Mario Pardini, Francesco Persiani, Giorgio Del Ghingaro, Gianluigi Giannetti, presidente Unione di Comuni Montana Lunigiana, Paolo Pesciatini, assessore Attività Produttive e Commercio Turismo di Pisa. È richiesta l’iscrizione all’evento da effettuare online sul sito tno.camcom.it.