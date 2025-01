Il miele sposa il sociale: "Il nostro? Bio e solidale"

L’attività principale è legata al miele, al Pungiglione si lavorano in modo biologico i diversi prodotti delle api: miele, polline, cera propoli e pappa reale. Il fiore all’occhiello è rappresentato dal Miele Dop della Lunigiana, il primo in Italia ad avere ottenuto il riconoscimento Dop, l’unico Bio-Dop & Solidale.

"L’idea di società del gratuito qui si concretizza bene – spiega Giuseppe Lucano, responsabile commerciale –, lo slogan che portiamo avanti è ‘bio e solidal’, questa realtà ha scelto di essere bio sotto tanti punti di vista, compresa l’energia pulita. Secondo noi solidarietà e fraternità si sposano bene con il mercato. E’ l’ideale della società del gratuito promossa da Don Oreste Benzi, una cultura economica votata alla gratuità e alla reciprocità, alternativa all’economia capitalistica del massimo profitto. In più con l’acquisto del miele Dop si sostengono i progetti della comunità".

Presidente del Pungiglione è Bartolomeo Barberis, tra i responsabili ci sono anche Ilaria Nasini, Luca Angella, Stefano Fenucci, responsabile apicoltura e cereria. "Abbiamo tutti un rapporto di collaborazione – dice quest’ultimo –, anche nel cercare soluzioni alle problematiche dell’apicoltura, come il contrasto alla vespa velutina. Siamo un polo all’avanguardia, vendiamo all’estero, chi viene inserito nel laboratorio si relaziona con un mondo di eccellenza e biodiversità. Gli apicoltori lunigianesi possono venire in laboratorio, grazie a Toscana miele, la più grande grande associazione di produttori apistici presente in Toscana a livello regionale che associa più di 700 apicoltori. C’è inoltre la possibilità di tirocini e sbocco professionale, grazie al contatto con altre aziende e con l’università".

Il Villaggio dell’accoglienza è sede accreditata per il servizio civile.