Il massimale per i medici sale a 1150 pazienti

Il Comitato aziendale dell’azienda Asl Nord Ovest Toscana, per la pediatria di libera scelta, ha deliberato un unico ambito della Lunigiana e ha elevato il massimale ai medici pediatri fino a 1150 pazienti, a decorrere dal 1 gennaio 2024. Questo per andare incontro alle esigenze dei genitori, che almeno potranno avere maggiori scelte a disposizione, senza una distinzione geografica di residenza. Mesi fa era stato pubblicato un avviso per l’incarico provvisorio destinato a un pediatra di libera scelta per la zona della bassa Lunigiana, con ambulatorio ad Aulla, dopo il pensionamento del dottor Bonomi. Purtroppo all’avviso non aveva risposto alcun pediatra. Si è quindi analizzata la situazione, tra i membri del Comitato aziendale, e il direttore della zona Marco Formato ha proposto di realizzare un unico ambito, aumentando anche il massimale di ogni medico a 1150 persone, contro i 900 pazienti previsti. I cittadini potranno quindi scegliere il medico fra i pediatri di tutta la zona della Lunigiana, senza distinzione fra alta e bassa Lunigiana. Si ricorda che i pediatri di libera scelta sulla zona della Lunigiana sono: Silvia Cecchetti, Tatiana Onesti, Caterina Quiligotti, Aldo Vivaldi.