Il marmo spirituale e leggero nelle opere di Gioni David Parra

‘Dal principio alla finitura’ è la mostra di Gioni David Parra che inaugura domani alle 18 la nuova stagione espositiva della galleria ‘Daliano Ribani Art‘ in via Don Minzoni. E’ curata da Lisa Parra la personale di questo artista eclettico che realizza solo pezzi unici, impossibili da replicare, visto che la sua pratica certosina non concede nulla alla tecnologia. La scelta di Parra è stata quella di uscire dai principi fondamentali della scultura classica, dove il marmo veniva lavorato direttamente dal blocco per puntare alla monumentalità gloriosa e imponente. Parra ha scelto di lavorare la parte più leggera dei suoi marmi o graniti, usando lastre e piccoli blocchi che arrivano da tutto il mondo. Una tecnica che toglie la pietra naturale dal piedistallo, scardina la tradizione sottraendo corpo e peso al marmo per donare spiritualità e leggerezza. I Projects che mostrano un vero e proprio amore per il lavoro e per l’atto preparatorio, confluito nelle tecniche miste di Parra. Non possono mancare le iconiche Bladelight, i Matterspirit e i Nocube. In chiusura si potranno osservare le ‘Sculpure’s Frame’ che si esaltano in tutta la loro potenza teatrale, e per la prima volta saranno mostrati i suoi ‘portali’, proprio nell’anno del Giubileo, mentre le sue ‘Sculture in cornice’ si aprono mostrando la soglia intesa come passaggio da una dimensione ad altro. Con la mostra la ‘Daliano Ribani Arte’ mostra tutte le seduzioni della scultura di Parra che prendono vita da un costante corpo a corpo, energico e vitale, tra fratture e crepe dove tutto sembrerebbe perso e invece ricostruisce con rinnovate possibilità di Umanesimo.