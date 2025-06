Il maresciallo. Mauro D’Alba lascia Licciana

Giornata di commiato ufficiale, quella del mercoledì appena trascorso, a Licciana Nardi dove il maresciallo dei carabinieri Mauro D’Alba, comandante la locale stazione dell’Arma si è incontrato con il sindaco Renzo Martelloni e con il primo cittadino di Comano Antonio Maffei, prima della sua partenza per un nuovo incarico in Emilia. Ad accompagnare il maresciallo D’Alba il maggiore Lorenzo Camici Bianconi comandante la Compagnia carabinieri di Pontremoli e il presidente della sezione carabinieri in congedo di zona sottotenente Morelli.

Il maresciallo Mauro D’Alba, originario di Ascoli Piceno, lascia la Lunigiana dove è stato per 7 anni in servizio a Pontremoli, Albiano Magra, Fivizzano e per 5 anni consecutivi a Licciana Nardi. Andrà a comandare la stazione dei carabinieri di Brescello, il paese dei celebri ’Don Camillo e Peppone’ in provincia di Reggio Emilia, nella ’Bassa’.

Oltre i saluti ufficiali con gli amministratori, per il maresciallo è stato un vero e proprio tour de force: ovunque si spostasse in questi giorni sul territorio un’infinità di persone ha voluto salutarlo, manifestandogli la propria amicizia e gratitudine per l’esemplare correttezza del suo comportamento che ha sempre avuto con la popolazione.

Cogliamo l’occasione per formulare da parte nostra al maresciallo D’Alba i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico che l’attende in terra emiliana.

Roberto Oligeri