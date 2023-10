Il guanto di Padre Pio venerato al Cappelletto e a Bonascola

Il guanto di Padre Pio (nella foto) arriva a Carrara. A braccia aperte lo attende la comunità per il primo appuntamento che sarà sabato 11 novembre alle suore del Cappelletto sul viale Potrignano al civico 22 dove prima ci sarà la venerazione della reliquia con recita del santo rosario e poi la messa alle 18. Francesco Forgione, il suo nome, nacque il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, Comune alle porte di Benevento, da una famiglia di proprietari terrieri. "Il frate per cinquant’anni ha perso ogni giorno l’equivalente di una tazzina di caffè di sangue – raccontano gli organizzatori – che sgorgava dalle ferite che Gesu aveva permesso gli fossero aperte, secondo San Francesco: i sigilli del gran Re. Così il guanto di chi a 5 anni vedeva l’angelo custode e la Madonna sarà in città per due giorni portato da Fra Carlo Chistolini frate minore cappuccino, vicario della religiosa provincia cappuccina dell’immacolata". Sarà anche la parrocchia di San Luca di Bonascola ad ospitarlo domenica 12 alle 16.40 con venerazione della reliquia con santo rosario e alle 18 la santa messa.