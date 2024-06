Il gelato è ’Troppo buono’. La sfida dolce di tre sorelle

Tre sorelle unite dalla passione per il gelato buono, anzi ’Troppo buono’. Monia, Lucille e Ilenia Conti hanno deciso di mettersi in proprio "quando il lavoro da dipendenti ci stava molto stretto. Il bisogno di esprimere la nostra creatività e di creare un prodotto nostro è il motore di questa avventura. Abbiamo deciso di chiamare la nostra gelateria ’Troppo buono’: una provocazione in sé poiché si sa non è l’imprenditore a dare il giudizio al suo prodotto bensì i clienti".

E il successo è arrivato: la gelateria artigianale, che arricchisce Marina di Massa, ha spopolato anche a livello nazionale, ottenendo ottimi riconoscimenti, avendo conseguito anche un master in comunicazione enogastronomica targato Gambero Rosso. D’altra parte il nostro Paese è conosciuto all’estero anche per la bontà del gelato italiano.

Il segreto? "Al ’Troppo buono’ celebriamo l’arte della gelateria artigianale, coniugando la tradizione con un pizzico di creatività – così le sorelle Conti – . Ogni giorno prepariamo sul posto una vasta gamma di gusti, da quelli classici e amati da tutti, come il cioccolato fondente e la fragola, a quelli più innovativi e sorprendenti, perfetti per chi desidera sperimentare nuove esperienze gustative. Ci impegniamo a utilizzare solo ingredienti di alta qualità, selezionati con cura per garantire un prodotto finale eccellente. Il latte fresco, la frutta di stagione e le materie prime di origine locale sono gli eroi silenziosi dietro ogni nostra coppetta e cono gelato. Da evidenziare anche l’accoglienza, con un design moderno e cordiale, caratterizzato da un vintage moderno unito allo stile balneare della Versilia. Insomma, un invito ai passanti a entrare e a scoprire il nostro mondo di sapori".