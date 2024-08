Il Gal dice sì ai villaggi intelligenti. Appello ai cittadini per trovare idee

Il Gal Lunigiana ha avviato la fase di consultazione del territorio per la nuova programmazione del complemento di Sviluppo rurale 2023-2027 con l’obiettivo di promuovere la realizzazione di Smart Villages (Villaggi Intelligenti). Si tratta di comunità in zone rurali che sviluppano soluzioni per affrontare le sfide specifiche del luogo in cui vivono, adottando un approccio partecipativo. Questo strumento è volto a supportare concretamente l’interesse del territorio in cui si sviluppa verso la creazione di spazi generativi ad alto valore aggiunto socioeconomico. Le soluzioni intelligenti sono idee innovative che permettono di affrontare problematiche specifiche per quel luogo o comunità. Si tratta di soluzioni smart: specifiche, misurabili, raggiungibili, rilevanti, e con un tempo definito. L’approccio partecipativo coinvolge attivamente gli attori locali e i portatori di interesse nella definizione e attuazione della strategia di sviluppo. "L’obiettivo è valorizzare le identità culturali della zona, dalla produzione agricola di qualità all’ospitalità turistica, dalle attività culturali a quelli attente all’ambiente e valorizzazione della natura – spiega il presidente del Consorzio della Lunigiana Roberto Galassi –.Il Gal sta cercando il contributo di cittadini, imprese, associazioni e enti locali per affrontare le sfide e valorizzare le opportunità del territorio. Nello stesso tempo è interessato a idee innovative, pratiche e realizzabili che possano contribuire al loro obiettivo di uno sviluppo integrato e sostenibile". Le proposte riguarderanno i settori della Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e mercati locali (agricoltura sostenibile/rigenerativa/sociale, Comunità di supporto all’agricoltura distretti del cibo, politiche locali del cibo); Cooperazione per il turismo rurale (spazio generativo, mobilità sostenibile, promozione integrata, turismo esperienziale, integrazione con l’economia locale); Cooperazione per l’inclusione sociale ed economica (villaggi di pensionati e assistenza (digitale) agli anziani, coinvolgimento dei giovani, stimolo alla partecipazione attiva della comunità, riqualificazione e riutilizzo di vecchi edifici); Cooperazione per la sostenibilità ambientale (agricoltura sostenibile/rigenerativa/sociale, pianificazione del paesaggio, pianificazione forestale, gestione del territorio e dei servizi ecosistemici, comunità energetiche). Dopo la fase di manifestazione di interesse il Gal organizzerà un percorso di capacity-building e tutoraggio per sostenere la definizione delle idee progettuali in ambito Smart Village, formulate da partenariati già costituiti o in fase di costituzione. Dopodichè si procederà ad avviare il bando per sostenere lo sviluppo delle idee progettuali, inclusi gli investimenti diretti - strutture, materiali e attrezzature, infrastrutturazione - connessi alle azioni del progetto, in coerenza con il Piano Strategico Pluriennale (PSP) vigente. Il Gal Lunigiana invita tutti coloro che hanno intenzione di partecipare a presentare le loro proposte e i loro progetti sotto forma di manifestazione di interesse. Per compilarla, è necessario scaricare il modulo sito web del Gal e inviarlo via email all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 20 settembre.

Natalino Benacci