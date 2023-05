Il futuro della linea Tirrenica "Subito un tavolo per lo sviluppo"

"Domenica e lunedì i cittadini si troveranno di fronte ad un bivio: da un lato avranno di fronte chi si è occupoato delle persone fragili, chi ha dato servizi, chi ha prestato attenzione e gestito ordine pubblico. E dall’altro le solite sinistre". A dirlo è stato il sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture Tullio Ferrante, che ieri ha portato il suo sostegno al candidato sindaco Francesco Persiani sottolineando l’appoggio e la coesione di Forza Italia e "quel sentimento di rammarico leggendo che qualcuno irresponsabilmente ha fatto altre scelte".

Parlando poi del tema critico delle infrastrutture, rispondendo ad una delle esigenze manifestate dal candidato Persiani, ha assicurato l’avvio di un tavolo con Rfi, Trenitalia e Regione Toscana per sviluppare la linea tirrenica.

"Questo tratto ferroviario non è mai stato preso in considerazione - ha detto Persiani - e in Toscana sono stati persi miliardi proprio per la mancanza di infrastrutture adeguate. Ancora oggi, dopo decenni, discutiamo dell’avvio della variante Aurelia. Abbiamo un aeroporto, che per quanto le forze opposte vogliono far credere il contrario, vogliamo valorizzare e far diventare l’hub turistico di tutta la costa. Senza uno sviluppo del territorio, il territorio non ha futuro e noi vogliamo che Massa occupi il posto che meriti, che diventi la città che sogniamo. Purtroppo in tanti anni è mancata la volontà di fare buona politica; noi abbiamo portato un cambiamento e dimostrato che cose si possono fare e non solo promettere".

Ed hanno ribadito le valutazioni sul governo di Persiani e del centrodestra, il capogruppo di Forza Italia in Regione Marco Stella – "nessun dubbio che Persiani sia l’uomo giusto alla guida di Massa" – e le Onorevoli Chiara Tenerini ed Erica Mazzetti.