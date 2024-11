Il futuro del turismo. Confronto con gli esperti

E’ già tempo di pensare alla stagione 2025. Martedì, a Cà del Moro Resort di Pontremoli, ci sarà una giornata formativa gratuita utile per prepararsi alla nuova stagione, ottimizzando il potenziale della propria struttura ricettiva. Sarà un’occasione per imparare a impostare il proprio piano di marketing partendo dall’analisi dei dati, conoscere casi studio di successo e tecniche concrete per aumentare le tue vendite diretta, sfruttare le potenzialità del web, conoscere opportunità e vantaggi esclusivi per la propria struttura ricettiva. La giornata è organizzata dall’Associazione operatori turistici lunigianesi, che rappresenta la maggioranza delle imprese turistiche della Lunigiana e realizza iniziative legate allo sviluppo e valorizzazione del territorio come informazione turistica, fiere ed eventi. In questo caso con la collaborazione di aziende leader nel settore della promozione turistica, come Titanka.

Appuntamento alle 14 con la registrazione partecipanti, il benvenuto e l’introduzione al corso. Alle 15 un intervento dal titolo: ‘Non esiste una seconda occasione per fare una buona prima impressione’, per comprendere come differenziarsi realmente dai competitor e trasformare ogni visita in una prenotazione diretta, assieme a Marco Baroni Co-Founder di Titanka. Alle 15.45 ‘Verso il 2025: strategie e best practice per massimizzare l’occupazione delle strutture ricettive’, l’intervento di Riccardo Viroli esplorerà come affrontare le variabili chiave e applicare strategie vincenti per garantire una crescita costante.

Attraverso case study di successo, verranno condivise tecniche concrete per aumentare le performance e raggiungere un’occupazione ottimale nelle strutture turistiche. Alle 16.30 offerta commerciale Road To Summer 2025, i partecipanti al corso Road To Summer 2025 potranno aderire a un’offerta commerciale esclusiva. Per finire domande e risposte.

All’incontro saranno presenti anche i webmaster del gruppo, nel caso gli imprenditori avessero bisogno di consulenza per il sito web o per aggiornare la scheda della propria struttura su VisitLunigiana, in vista del progetto di rigenerazione di comunità ’La Comunità del turismo lento’, realizzato in collaborazione con Parco nazionale appennino tosco-emiliano, Cai Lunigiana, Unione dei Comuni e Istituto Valorizzazione Castelli. Per partecipare a questa importante opportunità offerta dall’associazione è possibile iscriversi sul sito del gruppo www.visitlunigiana.it e riempire il form di contatto.

Monica Leoncini