Il fumetto in ricordo di Pietro Del Giudice

Il ricordo di Pietro Del Giudice a 110 anni dalla nascita venerdì a Villa Schiff a Montignoso, alle 21, con la presentazione di un fumetto sulla sua esperienza di comandante partigiano e primo Prefetto della Provincia di Massa Carrara. Nato a Montignoso il 19 luglio 1914, dopo l’eccidio del 13 giugno a Forno diventa il comandante del Gruppo Patrioti Apuani che agiranno come gruppo partigiano sulle Apuane fino alla Liberazione dei comuni di Montignoso, Massa e Carrara. Dopo la Liberazione sarà nominato Prefetto di Apuania con l’arduo compito di ricostruire un territorio ridotto in macerie dalla guerra. Definirà se stesso “il prefetto dei calcinacci”.

Il fumetto è stato realizzato dai ragazzi del Liceo Classico di Massa “Pellegrino Rossi” in collaborazione con Anpi Massa e Giulio Peranzoni, disegnatore di professione, che ha messo la sua matita a disposizione del progetto All’evento sarà presente come relatore Vannino Chiti presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea. Nella stessa giornata, la mattina alle 11, verrà inaugurata la targa alla scuola elementare di Cervaiolo a lui intitolata. "Coinvolgere i giovani rendendoli protagonisti della nostra storia – spiega Anpi – è fondamentale affinché la memoria possa diventare veramente un mezzo efficace per non compiere più gli errori atroci del nostro passato.