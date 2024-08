Il festival della rosa scalda i motori. Alis Ray, Kophra e Moka in piazza

Tutto pronto, ad Aulla, per la quarta edizione del Festival della Rosa, che si svolgerà nella serata di oggi nel cuore pulsante del centro storico cittadino, ovvero piazza Cavour.

La piazza si animerà di bella musica, superbe voci e splendidi testi, oltre che di sogni e speranze. Il premio canoro, che è espressamente dedicato agli inediti, è organizzato dalla Proloco città di Aulla con la

collaborazione, sempre attiva

e attenta, di Avis Aulla e grazie al contributo di varie attività

del territorio, il tutto patrocinato dal Comune di Aulla, che renderà possibile questo spettacolo meraviglioso. I partecipanti, desiderosi di contendersi i premi, saranno una ventina, la serata sarà allietata da numerosi ospiti, fra i quali spiccano diversi nomi come

Annalisa Stecconi, in arte Alis Ray, cantautrice parmigiana che il 19 giugno ha aperto il

concerto di Vasco Rossi allo stadio Giuseppe Meazza, nel quartiere di San Siro, a Milano.

Le sue canzoni parlano della conoscenza di se e dell’evoluzione interiore possibile per ognuno di noi.

Ci sarà Monica Docci, in arte Moka, presente in classifiche nazionali e internazionali: dal karaoke di Fiorello a Domenica In con Bonolis, da Sarabanda a Quelli che il calcio, fino a Guess My Age. Ha duettato con Katia Ricciarelli e con il batterista di Vasco Rossi Beppe Leoncini, disco d’ oro con il remix di ‘Comprami’ per Bsharry e collaborazioni internazionali con deejay e il nome di un giovane artista emergente Kophra, musicista che con la sua voce sublime e particolare realizza melodie che rappresentano le generazioni più giovani. Accanto alla buona musica assisteremo all’esibizione di due giovanissimi campioni nazionali di ballo della scuola Lunidanza.

Il Festival della Rosa, prima chiamato ‘Young voice of the future’, si svolgerà dalle 21, con ingresso aperto a tutti e gratuito per una serata di gioia e divertimento. L’intera serata sarà trasmessa in diretta su Radio Regional, Dantoradio, radio Marconi, Alice web Radio e sul circuito radio 675 di Livorno.