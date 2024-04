Il dovere non ha orari: marito e moglie carabinieri fuori servizio arrestano uno spacciatore

Massa, 19 aprile 2024 – Il dovere non ha orari. Anche se liberi dal servizio, due carabinieri (marito e moglie) in servizio a Massa hanno arrestato uno spacciatore; i due militari nel tardo pomeriggio di lunedì si trovavano nel centro di Massa per una passeggiata quando hanno visto un passaggio sospetto tra un uomo e una donna a pochi metri da loro. Dopo un rapido cenno di intesa hanno deciso di seguire i due. Il pedinamento li ha portati fino all’ingresso di un negozio dove i due sospetti si intrattenevano con altri avventori.

Nel frattempo i due militari avevano allertato i colleghi del Radiomobile tramite la centrale operativa er avere supporto. Pochi minuti dopo, con l’aiuto del personale in divisa, è scattato il controllo e in effetti la donna aveva con sé una dose di cocaina, pagata 30 euro.

L’arrestato, un giovane nordafricano già noto alle forze dell’ordine, è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa della Direttissima, all’esito della quale gli è stato imposto il divieto di ritorno nel territorio della provincia di Massa-Carrara con rinvio ad altra data per il giudizio di merito.