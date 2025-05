Il dolore si trasforma in beneficenza. Primo Memorial Mattia Pucciarelli

Il Comune ha patrocinato il primo Memorial Mattia Pucciarelli, un evento che unisce la passione per le due ruote a un’importante causa benefica. Il raduno statico motociclistico, organizzato dalla Dissident Crew in collaborazione con la Pubblica Assistenza Carrara, si terrà sabato dalle 15 alle 20 nella splendida cornice di piazza Aranci.

L’evento nasce per onorare la memoria di Mattia Pucciarelli, giovane motociclista massese tragicamente scomparso nel 2019 a soli 23 anni. Una giornata che vuole ricordarlo nel segno della sua passione e del suo spirito altruista, trasformando il dolore in solidarietà concreta. L’obiettivo principale della manifestazione è la raccolta fondi per l’acquisto della prima moto ambulanza della Regione Toscana, che sarà donata alla Pubblica Assistenza di Carrara.

Un mezzo di soccorso agile ed efficiente, capace di raggiungere in tempi rapidi aree di difficile accesso, migliorando la risposta alle emergenze sanitarie.

Il Memorial sarà un’occasione aperta a tutta la cittadinanza, con momenti di condivisione, intrattenimento e riflessione. Tra le attività in programma:

esposizione di moto in un’area dedicata

Lotteria solidale con premi offerti da sponsor locali

stand informativi e tematici sulla sicurezza stradale, il mondo delle moto e il primo soccorso

DJ set e intrattenimento musicale

Photo booth e shooting professionale

Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, parteciperà all’evento, portando il saluto dell’amministrazione comunale e rinnovando l’impegno della città a sostegno delle iniziative che promuovono la solidarietà e il bene comune.

Tutti i proventi raccolti – tra iscrizioni, donazioni e lotteria – saranno interamente devoluti alla causa, e sarà pubblicato un resoconto trasparente al termine dell’iniziativa. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di memoria, comunità e impegno sociale, con l’augurio che possa diventare un appuntamento fisso nel calendario degli eventi della nostra città.