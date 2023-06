Il consiglio riapre le porte Posti liberati ai non eletti Esecutivo subito al lavoro

Il sindaco Francesco Persiani pesca fra gli eletti, soprattutto, aprendo le porte del consiglio anche a chi magari era rimasto fuori per pochi voti e così accontenta tutti, o almeno ci prova. La dimostrazione del tentativo di accordo politico arriva dalle presenze in sala giunta al momento della presentazione e soprattutto dall’incontro che il primo cittadino ha avuto con tutti i rappresentanti in consiglio e amministrazione nella saletta al primo piano di palazzo comunale. In sala giunta ci sono i vertici di Forza Italia, di Azione, della Lega, delle liste civiche che Persiani ringrazia. Conferma come prossimo capo di gabinetto Daniele Pepe, poi evidenzia i prossimi passaggi a partire dalla prima giunta che si svolgerà già nella giornata di oggi per "analizzare una variazione di bilancio destinata al Pnrr e altre decisioni legate a questo tema", sottolinea il primo cittadino.

Poi la convocazione del primo consiglio comunale, prevista il 20, con già diversi atti importanti da ratificare. Consiglio comunale che vedrà l’ingresso di altri consiglieri rispetto a quelli ‘eletti’ con il voto per la surroga di chi è stato nominato assessore: nella lista Persiani sindaco entrerà Robert Deleanu, rappresentante della comunità rumena a Massa, vice presidente dell’associazione Daciada, "rappresenta la comunità rumena che è viva in città e sono certo che darà un ottimo contributo", dice il sindaco. Nella Lega al posto di Cella, Mangiaracina e Giorgia Garau, rientrano quindi Irene Mannini e Marco Lunardini (già nella precedente consiliatura) e Alberto Tarabella. Nella lista Civici Apuani scatta il posto per Filippo Badiali. Nella lista di Forza Italia entra anche Alessia Casotti, figlia di Giancarlo Casotti, non tesserata del partito ma esponente dell’associazione ‘Ascoltare per fare’ del padre. Peraltro, con il passaggio di Bertucci in giunta, Forza Italia non avrà consiglieri perché anche l’altro eletto, Matteo Basteri, è dell’associazione di Casotti.

Il consiglio ratificherà già alcune delibere di merito e nominerà il suo Presidente: al momento il nome più accreditato è quello di Eleonora Cantoni della Lega. Per il futuro il sindaco pensa ad altri quattro delegati senza portafoglio ma sono aspetti successivi. Tornando a Forza Italia, proprio durante la conferenza stampa, Emanuele Ricciardi ha ricevuto la comunicazione di non essere più commissario provinciale e di essere stato sostituito da Gianenrico Spediacci. Una piccola bomba politica in apertura del nuovo mandato di Persiani.

Francesco Scolaro