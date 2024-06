Il Comune ricorda Matteotti: "Celebriamo il suo coraggio"

"Celebriamo il coraggio e l’eredità di Giacomo Matteotti In occasione del centenario del suo assassinio. Desideriamo onorare oggi (ieri, ndr) in Comune, alla presenza delle classi del liceo Fermi, Alfieri Bertagnini, comprensivo Malaspina e Paolo Ferrari che ringrazio insieme ai professori, la memoria di questo grande politico e il suo impegno incrollabile per la giustizia e la libertà". Così il sindaco Francesco Persiani ieri mattina a margine dell’iniziativa andata in scena a palazzo civico con la partecipazione dell’assessore alla cultura Monica Bertoneri, che ha visto la presentazione del libro intitolato “Muoio per te” di Riccardo Nencini. "Nencini ci onora della sua presenza ci offre una finestra sulla vita di questo eroe italiano, ricordandoci l’importanza del sacrificio personale per il bene collettivo – ha aggiunto il primo cittadino – Matteotti ha vissuto con passione e dedizione, lottando contro l’oppressione e per i diritti del popolo. La sua storia è un faro di speranza e un monito per tutti noi, in particolare in questi tempi in cui i valori democratici, in particolare quelli della Resistenza e dell’antifascismo, devono essere difesi con vigore. Questo libro – ha concluso – così significativo ci invita a riflettere sulle lezioni che possiamo trarre dalla vita di Matteotti e a portare avanti il suo spirito di resistenza e di speranza per un futuro migliore".