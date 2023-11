Il Comune festeggia le coppie d’oro

L’amministrazione comunale festeggia gli anniversari di nozze delle coppie d’oro, di diamante e di titanio

Il Comune torna a celebrare le coppie che festeggiano i 50, i 60 anni e i 70 anni di matrimonio, dopo lo stop di quattro anni dovuto alle restrizioni imposte dalla pandemia. La Nuova Sala Garibaldi in via Verdi a Carrara ospiterà la cerimonia ufficiale in programma sabato alle 10. Sono in totale 383 le coppie carraresi che hanno ricevuto l’invito da parte della sindaca Serena Arrighi a partecipare alla cerimonia, così suddivise: 265 celebrano le Nozze d’Oro (50 anni di matrimonio); 115 sono, invece, quelle che festeggiano le Nozze di Diamante (60 anni di vita insieme); tre quelle che hanno raggiunto il traguardo delle Nozze di Titanio, 70 anni insieme. "Sicuramente durante il vostro percorso di vita – si legge nella lettera a firma della sindaca inviata agli sposi –, avrete condiviso gioie, ma anche affrontato e superato insieme difficoltà e ciò nonostante non avete mai perso il senso della famiglia e il coraggio delle vostre scelte". Alle coppie verrà consegnato un attestato per ringraziarle, a nome di tutta la comunità, per quanto hanno fatto in questi anni per rendere la nostra Carrara più solida e bella.

Data la capienza limitata della Sala Garibaldi, per motivi di sicurezza l’ingresso è consentito soltanto alle coppie invitate alla cerimonia.