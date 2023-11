Il cinema va in scena. Agli Animosi il capolavoro di Lina Wertmuller

Prosegue il cartellone degli spettacoli al Teatro Animosi. Protagonisti del prossimo spettacolo della stagione teatrale saranno gli attori Euridice Axen e Giuseppe Zeno. Lo spettacolo fa parte del cartellone promosso dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana spettacolo. Giovedì e venerdì Euridice Axen e Giuseppe Zeno porteranno in scena al teatro degli Animosi ‘Travolti da un insolito destino in un azzurro mare d’agosto’ di Lina Wertmuller, scritto da Lina Wertmuller in collaborazione con Valerio Ruiz per la regia di Marcello Cotugno. L’adattamento è di Marcello Cotugno e Irene Alison, produzione Best Live. Assieme a Euridice Axen e Giuseppe Zeno, sul palco degli Animosi anche Barbara Alesse, Alfredo Angelici e Francesco Cordella. "Il grande successo dell’originale cinematografico risiede nella sua capacità di assorbire lo spirito di un’epoca – spiega Lina Wertmuller – e di raccontare i contrasti sociali e politici con caparbia ironia, mettendo a nudo un intero sistema di pensiero nel quale il pubblico si è riconosciuto".

La forza dell’opera è data dallo sguardo esterno e disincantato, ma allo stesso tempo ironico, grottesco e umoristico, con cui la regista ha evidenziato le grandi contrapposizioni sociali rappresentate dai due protagonisti della storia: il marinaio siciliano Gennarino e la bella milanese Raffaella, che travolti dal destino finiscono naufraghi su un’isola deserta. Ed è proprio in un luogo lontano dal mondo civilizzato, dagli stereotipi culturali, dalle barriere sociali, dove la natura impone le sue regole, che i due dispersi trovano inaspettatamente l’amore l’uno per l’altro. L’assenza di leggi, di cultura, di società rende possibile un’unione altrimenti impossibile. La biglietteria del teatro degli Animosi è aperta martedì e mercoledì con orario al mattino dalle 12 alle 12.30, il pomeriggio dalle 17 alle 18.30, mentre nelle giornate di spettacolo con orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 18 alle 21. Prezzi dei biglietti: platea e palchi centrali 22 euro, ridotto 20 euro; palchi laterali 16 euro, ridotto 14 euro; loggione 12 euro, ridotto 11 euro. I biglietti sono acquistabili a prezzo intero anche su Vivaticket. L’ inizio dello spettacolo è alle ore 21. Per informazioni, il contatto telefonico dell’ufficio Cultura è 0585641419; mentre per il teatro degli Animosi in piazza De Andrè a Carrara, il telefono è 0585641317, nei giorni di apertura della biglietteria.