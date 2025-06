"Il cinema al teatro dei Servi era un’esigenza della città"

"Sono molto felice che Massa tornerà ad avere un cinema comunale in centro città". Lo afferma Daniela Bennati, consigliera del Polo Progressista e di Sinistra (M5S e Unione popolare). "Abbiamo svolto in Consiglio comunale – continua – la nostra funzione politica di stimolo attraverso mozioni e interrogazioni indicando, su questo tema, una chiara inversione di tendenza nell’idea di città dell’amministrazione di centrodestra. Chi dice che la politica non serve più a niente, non si occupa dei bisogni delle persone, oggi deve ricredersi: quando le idee sono sostenute condividendo i bisogni della città, penetrano, anche se vengono bocciate in aula".

"Il cinema in centro infatti era una cosa che la città chiedeva alla politica da anni, almeno da quando la precedente esperienza del Teatro dei Servi era stata chiusa. La discussione, in ogni campagna elettorale, si concentrava sull’ex cinema Astor, ma per noi, che crediamo nel ruolo del pubblico, è sembrato naturale porre l’attenzione sul Teatro dei Servi – puntualizza Bennati –. Il Polo vuole rimarcare come abbia sempre creduto che l’assegnazione del Teatro dei Servi per l’attività di cinema, possa segnare un primo passo nella svolta della visione futura della città. Anche se i numeri in aula non ci aiutano proveremo sempre a fermare lo svuotamento delle funzioni del centro proponendo nuove funzioni per gli spazi pubblici con una battaglia politica e culturale che affermi i bisogni delle persone. La nostra idea mira al recupero e al riutilizzo degli spazi inutilizzati o sottoutilizzati".