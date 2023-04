Il centrosinistra mostra i muscoli "Ricci sarà un ottimo sindaco Nuova primavera per Massa"

di Alfredo Marchetti

Si commuove ricordando il comandante Vico. E poi sferza due o tre colpi all’ex amministrazione. Enzo Romolo Ricci si presenta alla coalizione formata da Pd, Fabio Evangelisti e le liste a suo sostegno, Sinistra Italiana e Verdi, con i socialisti, Sinistra civica ecologista e la lista di Fabio Cristiani. Presentazione che doveva tenersi in sala della Resistenza, poi spostata nel cortile di palazzo Ducale. A incoronare Ricci il segretario regionale Emiliano Fossi. "Siamo di fronte a una sfida fondamentale. Questi sono stati mesi difficili. Se prima vedevamo il 14 maggio senza ottimismo, ora lo facciamo con la speranza che era totalmente scomparsa. Fino a poco tempo fa queste sembravano sfide in salita, ma oggi riscopriamo l’unità. Da un po’ di tempo sono cambiate alcune cose e guardiamo il presente e il futuro con un elemento di speranza in più. Il Pd a livello nazionale ha fatto un passaggio importante, si è confrontato e ha nuovamente coinvolto tante anime dentro il partito. E questo ha portato a una crescita degli iscritti. La destra che governa il paese è solida, ma comincia a mostrare i primi elementi di difficoltà: sta in piedi solo per il potere. Dai conflitti di potere nascono gli spazi. Ringrazio Cristiani ed Evangelisti per aver dato la possibilità a questa città di avere questa opportunita di cambiamento. Massa ha bisogno di una nuova primavera. Equilibrio, pazienza e passione: per fare il sindaco bene si devono avere queste caratteristiche, Enzo Romolo Ricci ce l’ha tutte"

"Quello che ha detto Fossi – ha esordito Ricci – mi onora. Arriviamo qua dopo momenti complicati. Grazie a tutte le liste di appoggio, ai due Fabio che hanno reso tutto possibile. Sono paziente è vero, ieri (lunedì, ndr) c’era la commemorazione di Massa (si commuove, ndr): ricordo cosa è stato fatto al comandante Vico. Se diciamo che siamo diversi dalla destra, ne abbiamo coscienza piena: Massa è medaglia d’oro alla Resistenza. Immaginate quanti anni avevano quei ragazzi che hanno combattuto. Hanno fatto una scelta che noi adulti non faremmo così a cuore leggero. Loro avevano un motivo superiore. Noi non abbiamo la presunzione di assimilarci a loro, ma nel nostro piccolo abbiamo cercato di rimettere insieme qualcosa e riprendere questa città. L’amministrazione in questi anni è stata ferma: abbiamo perso 24 milioni per le bonifiche, 14 milioni per l’erosione. La Zona industriale deve essere sviluppata. E poi iniziamo a pensare insieme: vedo un patto territoriale di sviluppo tra Carrara, Massa e Montignoso, con progetti comuni. Insieme ce la possiamo fare"

La parola è poi passata a Evangelisti:"Non ho fatto passi indietro, ma un passo avanti per l’amore della città. Ci candidiamo al governo della città: i problemi sono complessi e sono stati aggravati dall’amministrazione. I milioni di euro persi potevano fare la differenza per nuove opportunità di occupazione. C’è poi da intervenire sul disseto idrogeologico, ma anche mitigare l’escavazione delle cave e non dobbiamo limitarci a salvare solo le acque da bere, ma le sorgenti in generale: Forno è rimasta senza acqua per 10 giorni, i residdenti non potevano fare nemmeno la doccia. Il centro-sinistra settimane fa era davanti a realtà storica: Persiani sfiduciato, di fronte c’era uno scenario per il quale bastava davvero poco per vincere, ma ce la siamo fatta scappare. Ora stiamo cercando di recuperare. Ci siamo candidati in 9 a sinistra, non proprio una scelta strategica. Incontrai Fossi settimane fa. Gli dissi: ’io non sono un problema, se volete mi tolgo di mezzo’. Emiliano e gli altri mi risposero di non andare via, ma di aiutare questo nuovo progetto, fare un passo avanti per tutta la coalizione. Mi candido come capolista a fare il consigliere comunale alla pari di chiunque altro. Se qualcuno pensa che il sindaco mi chiami per andare a fare il vice vi dico: offendete voi stessi. Io ho vissuto di e per politica, ho ottenuto una ricchezza interiore inestimabile da essa". Cristiani si dice ’innamorato’ di Ricci: "Ho conosciuto Enzo 10 giorni fa, non è un dinosauro della politica, non abbiamo fatto grandi trattative, ho capito subito che dovevo fare un passo indietro per il bene della città. La nostra lista darà appoggio leale e sincero a Ricci".