Il Carnevale è... artistico. I liceali del ‘Gentileschi’ festeggiano la sostenibilità

Colori e suoni del ‘Carnevale artistico’, il tradizionale show realizzato dagli studenti del liceo artistico Gentileschi, animano questa mattina il centro storico di Carrara. Saranno quasi quattrocento i ragazzi mascherati che partiranno alle 10 dalla sede dell’istituto in via Sarteschi per sfilare nelle vie del centro. E poi, alle 10,30, tutti in piazza Gramsci per il grande spettacolo a suon di musica e performance colorate. Un grande lavoro corale che ha visto gli studenti dell’artistico impegnati a realizzare scenografie e costumi. Il tema di quest’anno si ispira all’Agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, e le performance saranno ispirate a nove temi: istruzione di qualità, acqua pulita e servizi igienico sanitari, energia pulita e accessibile, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, lotta contro il cambiamento climatico, vita sott’acqua, vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni solide.

"Il progetto del ‘Carnevale artistico’ ha ormai una lunga tradizione ed occupa un posto importante all’interno delle numerose attività che si svolgono nella nostra scuola – spiega la docente di inglese Ornella Traversa –. Il Carnevale vede impegnate le classi a partire dalla metà di gennaio per la fase di progettazione, e un’intera settimana, quella precedente il martedì grasso, sia la mattina sia il pomeriggio. Sono coinvolti tutti i docenti, ovviamente in maniera maggiore quelli delle discipline di indirizzo, ma anche chi non lo è che come me, per tradizione, si maschera tutti gli anni. Il tema di quest’anno è ispirato all’Agenda 2030 Onu – conclude la docente –. Gli studenti hanno così sviluppato il loro progetto di lavoro partendo proprio da qui, realizzando costumi, scenografie, scegliendo le musiche, mettendo insieme le loro abilità acquisite nel corso degli anni, la passione e l’entusiasmo. Le classi del triennio hanno preso spunto da un famoso aforisma del celebre scrittore e saggista francese Marcel Proust, ‘Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista originale’, mentre alcuni insegnanti si esibiranno in un simpatico gioco di squadra sulle note di ‘Vola’ di Lorella Cuccarini".

Sarà una giuria format da docenti e giornalisti a stabilire chi saranno i vincitori dell’edizione 2024 del ‘Carnevale artistico’.

Alessandra Poggi