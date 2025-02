"Il caotico valzer delle transenne"

"Dopo anni di immobilismo, un cambio di passo: ora le transenne e la segnaletica stradale vengono spostate con precisione scientifica… Un giorno delimitano un marciapiede, il giorno dopo scompaiono per riapparire dall’altra parte della strada, in un valzer urbano degno di uno stratega del caos". E’ quanto denuncia Adelmo Della Zoppa di Avenza R-Esiste. Un girovagare convulso di transenne, cartelli e new jersey, rileva Della Zoppa accusando l’amministrazione. "Il risultato? Aree pericolose ieri diventano magicamente sicure oggi, mentre altre, fino a ieri agibili, si trasformano improvvisamente in zone impraticabili". Ma, conclude, "occhio, però, a buche e marciapiedi: quelli, a differenza della segnaletica, non si spostano da soli".