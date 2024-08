Il bosco delle meraviglie si anima per i bambini con fate, gnomi e folletti

Nel borgo di Jera, a Bagnone, tutto è pronto per dare il via alla magia de ‘Il bosco delle meraviglie’. Un luogo nato dall’idea di alcuni volontari del paese appartenenti al Centro per la Tutela della Montagna ierese, che si è sviluppato con tanta fantasia sotto ai castagni, accanto a un torrente limpido. Di notte, raccontano i bambini che ci sono già stati, di solito si sente chiacchierare, cantare e bisbigliare mentre di giorno tutto è silenzio... ma martedì 13 dalle 17.30 fate, gnomi e folletti faranno uno strappo alla regola e terranno una grande festa nel boschetto incantato. Un modo per offrire a grandi e piccini la possibilità di sognare un po’ e di passare del tempo in modo diverso, oltre a richiamare qualche turista affinché possa scoprire i borghi incantati del bagnonese.