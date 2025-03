Il batterista Filippo Gabbani sposa la psicologa Sara Vernazza

Fiori d’arancio per il musicista carrarese Filippo Gabbani, che convolerà a nozze con Sara Vernazza. Il fratello del cantautore Francesco, ha deciso di portare all’altare la fidanzata: psicoterapeuta trentaseienne di Pietrasanta. Anche lui grande appassionato di musica, Filippo è polistrumentista co-autore e batterista della band del fratello. Le pubblicazioni sono uscite in questi giorni sull’albo pretorio. Ancora sconosciuta la location, si sa solo che la coppia si scambierà le fedi in città e probabilmente Francesco farà da testimone. Tra i grandi successi di Francesco Gabbani che portano la firma di suo fratello Filippo ‘Occidentalis karma’. La futura sposa ha conseguito la laurea triennale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni alla facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze, e in seguito la laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute con 110 e lode alla facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Firenze. Il loro fidanzamento sembrava top secret, ma in questi giorni la coppia è stata avvistata a Carrara in diverse occasioni.