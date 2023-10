Il 1 novembre raccolta rifiuti solo al mattino

Asmiu informa che mercoledì 1 novembre il servizio di raccolta domiciliare sarà svolto esclusivamente al mattino. Le utenze che di norma sono servite dal servizio pomeridiano dovranno esporre i rifiuti al mattino. Il 1 novembre il servizio di raccolta si svolgerà dalle ore 7 alle 12.30 per tutte le utenze chei dovranno preferibilmente esporre i rifiuti la sera prima o comunque entro le 6.30. Da 2 novembre il servizio riprenderà la normale programmazione. Sono coinvolte nell’anticipo al mattino le utenze domestiche delle zone di Gioconda, Zecca, Turano, Rocca, Volpigliano, Capaccola, Cervara, Stazione, Borgo del Ponte, Santa Lucia, il lungomare e Marina di Massa (Bagnone e Lungobrugiano). Alle utenze non domestiche della zona Centro Storico il ritiro al mattino sarà svolto anche per carta-cartone e tetra pak. Il 1 novembre gli uffici di Asmiou e il Centro di Raccolta-Ricicleria resteranno chiusi.