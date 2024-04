I social media: pregi e difetti. Le piattaforme scelte dai ragazzi

Per la scrittura di questo articolo, la nostra insegnante ha pensato di far parlare noi su un argomento che abbiamo scelto perché ci interessa particolarmente. In questo articolo abbiamo deciso di affrontare l’argomento dei social media, un mondo che conosciamo bene. Vogliamo parlare dei numerosi social, degli aspetti positivi e di quelli negativi. I social ci offrono informazioni, vere o fake, ventiquattr’ore al giorno. Esistono numerosi social. Partiamo da Google, che in realtà non è un social, ma un motore di ricerca che permette di effettuare ricerche su Internet tramite l’utilizzo di parole chiave. Tutto ciò che ci interessa su un argomento, lo possiamo trovare su tale motore di ricerca. Google è un’enciclopedia virtuale.

I social invece sono mezzi che, con modalità diverse, permettono di comunicare e condividere contenuti tra utenti: testi, immagini, audio, video. Numerose sono le applicazioni che si possono scaricare sul cellulare e che hanno questa funzione, ma con alcune differenze. Whatsapp ad esempio è un’applicazione che ci permette di tenerci in contatto con i nostri amici in modo rapido tramite l’invio di messaggi, sia scritti che vocali. Spotify è un’applicazione che ci permette di ascoltare canzoni e podcast, di tutte le lingue del mondo e di qualsiasi cantante; tramite Spotify si possono anche registrare podcast. Tiktok è un’app che permette di creare contenuti live o video su vari argomenti. Se un tiktoker riesce a coinvolgere molte persone nella visualizzazione dei propri video, può diventare famoso. Instagram è sempre un’applicazione dove si condividono post, storie, video. Anche in questo caso si possono fare delle dirette. You tube è un’altra app dove si condividono video di qualsiasi genere. Pinterest permette di postare foto e disegni recensiti da varie persone; si possono stampare o salvare. Infine BeReal è un’applicazione che ti permette di far vedere agli amici, attraverso delle foto, dove sei e cosa fai in un determinato momento. Se ti colleghi ad un social, ti sembra apparentemente di non essere solo, in realtà sei in un mondo virtuale che non sempre è positivo. Possono essere presenti sui social persone dalle cattive intenzioni, che vogliono carpire delle informazioni, per cui si può incorrere in truffe economiche, ma anche in incontri virtuali poco piacevoli. Come si può capire da questa nostra carrellata, i social sono numerosi e spesso vengono utilizzati anche come lavoro, in quanto molte marche famose si servono di influencer (personaggi di successo in grado di influire sulle scelte del pubblico) per recensire i propri prodotti: in pratica un personaggio famoso inizia a pubblicizzare una marca di prodotti sconosciuti e i seguaci su internet del personaggio famoso (i follower) iniziano, se vogliono, a comprare quei prodotti prima sconosciuti. Insomma, il mondo dei social può condizionare le nostre scelte di acquisto.