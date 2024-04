I Septem: la band lunigianese conquista Londra sulle orme degli Iron Maiden

I Septem, la band spezzino-lunigianese torna a far parlare di sé. Questa volta la notizia è che, dopo aver suonato alla Spezia lo scorso febbraio, con l’ex Iron Maiden Dennis Stratton, ottenendo il tutto esaurito, il gruppo heavy metal questa volta volerà a Londra per esibirsi al ‘Cart and Horses’, lo stesso locale nel quale esordirono proprio gli Iron Maiden, diventati poi di fama mondiale. Un grande risultato per i Septem, che presentano la seguente formazione: alla voce il pontremolese Daniele Armanini; al basso Andrea Alberici, di origini bagnonesi; alla batteria Matteo Gigli, nativo di Massa, ma che abita a Gassano, frazione del comune di Fivizzano; alla chitarra Luca Riggio, anche lui dai natali aullesi, e alla seconda chitarra lo spezzino Giacomo Lomasti.

Il gruppo si esibirà stasera insieme agli Hi-on Maiden, che in Inghilterra rappresentano la cover band ufficiale dei re del metal. Quindi i Septem, che portano orgogliosamente con sé la loro essenza lunigianese, continuano a conquistare l’Europa macinando successi. A Londra, infatti, hanno già suonato più di dieci anni fa, ma la situazione è cambiata. Se prima si presentavano al pubblico inglese come esordienti, adesso lo fanno da band affermata e dopo diversi tour, che li hanno visti prima impegnati in tutta Italia e poi nei Balcani dove il metal ha, in questo momento, un grandissimo seguito. Sono inoltre i primi italiani esperti del genere ad aver suonato a Tirana, Pristina e Salonicco. Possono vantare, infine, di aver suonato con le band italiane più famose dell’heavy metal: Pino Scotto, i Sadist, i Necrodeath, la Strana Officina, sono solo alcuni nomi di grande rilievo, e non mancano gli artisti internazionali come i Voivod e i Sinister.

I Septem, nati nel 2003, hanno all’attivo una demo, tre album usciti con la Nadir Music di Genova, e stanno lavorando per dare alla luce un nuovo disco, oltreché per annunciare ai propri fan, che li seguono davvero dappertutto, nuove date per la stagione 2024.

"Per noi – spiega il frontman Daniele Armanini – è motivo di enorme soddisfazione poter portare la nostra musica al pubblico inglese e calcare lo stesso palco dove hanno iniziato la propria carriera gli Iron Maiden, che sono una leggenda della musica mondiale e una delle nostre band preferite in assoluto. E ancora più soddisfacente è aver raggiunto il risultato solo grazie alle nostre forze e con il supporto dei nostri fan. Da lunigianese sono contento anche di poter incontrare tutti quegli amici che negli anni passati hanno lasciato Pontremoli e la Lunigiana per costruire il loro futuro in Inghilterra, e suonare anche per loro sarà ancora più bello."

La serata di oggi è già sold out da settimane.

