I ragazzi hanno lanciato un sondaggio per valutare la conoscenza media della tematica

I ragazzi della terza A della scuola Staffetti di Massa hanno intervistato la professoressa Erika Piacentini su un tema molto sentito e di grande attualità

Che cosa significa l’acronimo “Stem“?

"L’acronimo “Stem“ sta a indicare: scienze, tecnologia, economia e matematica. Oltre a queste materie nelle “Stem“ ne sono presenti delle altre trasversali ad esse, come per esempio la biologia, la storia e l’economia".

Oltre a diffondere le discipline scientifiche, c’è un altro obiettivo legato alle “Stem“?

"Le “Stem“ nascono con l’obiettivo di dare spazio al genere femminile nel campo scientifico".

In quali settori il laboratorio “Stem“ in allestimento alla Staffetti aiuterà gli studenti?

"L’aula “Stem“ sarà utile agli studenti grazie agli esperimenti che si potranno effettuare in essa, i quali aiuteranno i ragazzi a capire meglio gli argomenti per poi esporli in modo chiaro. Le attività che si potranno svolgere in quest’aula saranno esperimenti di chimica di base, chimica inorganica, esperimenti di biologia ed esperimenti sul cibo. Quest’aula offrirà anche una base informatica per ricerche e programmazione".

Per approfondire abbiamo lanciato un sondaggio ad hoc: ecco i risultati. Hanno risposto 107 persone, oltre la metà over 30. Di proposito non abbiamo chiesto il sesso, il perché lo si capisce dal messaggio contenuto nella nostra pagina: la scienza è universale. L’84% degli intervistati conosce le parole che compongono l’acronimo “Stem“ e più dell’80% ritiene che lo studio in laboratorio sia non solo efficace per le discipline scientifiche ma anche per tutte le altre materie. Solo il 16% degli intervistati ritiene che a scuola queste discipline siano studiate in modo appropriato. Per gli altri sarebbe opportuno inserire qualche novità di metodo.