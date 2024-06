I primi dati: Pd e FI in risalita. In Provincia tiene il centrodestra. Cresce l’alleanza Verdi e Sinistra

Affluenza ancora in calo, più bassa delle precedenti europee del 2019 quando era arrivata al 55 per cento. Un dato confermato anche nel secondo e ultimo giorno per eleggere il rinnovo del Parlamento europeo. In particolare, in provincia sono stati 164 mila gli elettori chiamati alle urne. Alle 12 il dato riportava un’affluenza del 25.02%. Una percentuale giustificata solo in parte da una maggiore affluenza registrata negli otto Comuni della Lunigiana in cui gli elettori sono stati chiamati a scegliere il proprio sindaco. Alle 23 si è fermata sotto il 50 per cento: a Massa al 45,8, a Carrara addirittura 41,2, Montignoso a metà strada con il 43,34. I primi risultati mostrano in Provincia un Pd in risalita, come Forza Italia (terzo partito) forse trascinata dalla candidatura di Jacopo Ferri. Tengono Fratelli d’Italia e Lega, flessione del Movimento 5 Stelle. Buon risultato dell’alleanza Verdi e Sinistra che sembra superare il 6%.

Non si è mancato di registrare qualche difficoltà negli uffici elettorale per reperire scrutatori: il 10 per cento ha dato forfait rinunciando alla chiamata nelle ultime ore, e diversi presidenti di seggio hanno presentato certificato medico. Ma sono state gli unici “nei”. Unica eccezione a Fosdinovo e Podenzana dove qualche scaramuccia si è verificata a breve distanza dai seggi nei quali si è stati chiamati al voto. Qua, alcuni candidati inseriti nelle liste delle amministrative, stavano stazionando irregolarmente. Il tutto, comunque, si è risolto senza problemi e senza l’intervento delle forze dell’ordine.

A monitorare la situazione, e per dare dimostrazione di vicinanza e controllo, una delegazione composta dal Prefetto Guido Aprea, dal Questore Santi Allegra, dal Colonnello Americo Di Pirro e dal Comandante Aurelio Bordo ha fatto tappa in alcune delle più rappresentative sezioni della provincia apuana. E’ arrivata prima alla sezione 1 della Salle di Massa intorno alle 10 di ieri per poi proseguire verso Carrara e infine a Montignoso.

Il Prefetto, augurando un buon lavoro ai presidenti di seggio, ha espresso vicinanza e piena collaborazione per qualsiasi evenienza. Le due giornate di voto si sono comunque svolte nella piena regolarità delle norme previste. "La nostra visita – ha specificato il prefetto Guido Aprea – vuole solamente dimostrare la vicinanza delle forze dell’ordine, della prefettura e più in generale di tutto il comparto della sicurezza rispetto alle operazioni di voto che devono essere sempre garantite".

Erano due i candidati della provincia ai seggi di Strasburgo, nella circoscrizione Italia centrale per Toscana, Umbria, Marche e Lazio: il sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri per Forza Italia e Angelica Gatti, mamma-insegnante, con la lista di Michele Santoro “Terra Pace Dignità”. La chiusura dei seggi alle 23, un’ora dopo gli exit poll che pubblicheranno per prime proiezioni sui dai reali.

Michele Scuto