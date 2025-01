I panettoni della solidarietà. Gli speciali doni del Rotary a poveri, anziani e detenuti

Sono stati 257 i panettoni e pandori che il Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario ha messo sulle tavole delle persone meno fortunate attivandosi per donare un sorriso alle persone più fragili in occasione del Santo Natale. Un gesto solidale che fa seguito ai 1.762 chilogrammi di beni commestibili raccolti in occasione del Banco Alimentare. A fare la speciale consegna natalizia è stato il presidente del Rotary Club Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario, Luigi Bernacca, che ha portato le specialità di pasticceria alla Rsa Casa Ascoli, alla casa di riposo Regina Elena, alla parrocchia di Bonascola, alla Caritas di Marina di Carrara, al carcere di Massa e a quello di Pontremoli (dove risiedono giovani ragazze) e alla Cooperativa l’Abbraccio.

Particolarmente toccante è stata la consegna di pandori e panettoni alla Casa Ascoli: gli anziani ospiti erano tutti riuniti refettorio per una piccola festa, e quindi Bernacca ha potuto consegnare personalmente il molto apprezzato dono ad ognuno di loro. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia dove gli anziani sono stati protagonisti della festa natalizia. Insomma secondo il Rotary "fare della beneficenza, in definitiva, arricchisce oltre allo spirito delle persone che ne beneficiano, anche l’animo di colui o di coloro che la effettuano".

Gli attestati di solidarietà sul territorio in occasione delle festività natalizie sono stati numerosi su tutto il territorio provinciale dove le chiese, le parrocchie e le varie associaizoni di volontariato hanno fattoa gara per donare e rendere meno pesanti le festività a persone meno fortunate. Importante l’impegno nel sociale del Rotary che in ogni occasione si presta con i propri soci a dare una mano ai vari settori fragili del territorio provinciale.