I libri d’artista di Monica Michelotti. Tour nelle mostre internazionali

Immergersi in un mondo immaginario come quando eravamo bambini. E’ l’idea alla base delle reinterpretazioni artistiche di Monica Michelotti (nella foto), docente e artista dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, che esporrà i suoi libri d’artista in mostre tra Firenze e Lugano, in Svizzera. Per il progetto svizzero la docente dell’Accademia non sarà sola; sono ben 31 gli artisti coinvolti nel lavoro artistico in cui è stato interpretato, circa un secolo dopo la sua stesura, il famoso testo dello scrittore e poeta Hermann Hesse ‘L’infanzia del mago’, ripensato sotto forma di libri d’artista contemporanei. I 31 artisti, tra cui la Michelotti, hanno interpretato il testo prendendo ispirazione dalle immagini e dalle emozioni evocate dal racconto, opera autobiografica dello scrittore, che riporta in quelle righe i ricordi, le memorie e i sogni di bambino.

Il libro diventa così un’opera d’arte che offre l’opportunità di sperimentare la lettura in maniera visiva e tattile. Grazie a questo nuovo sguardo contemporaneo, in mostra si potrà rileggere, osservare e toccare con mano ciò che è stato ispirato dal piccolo gioiello letterario di Hesse, ricco di stimoli e profondità espressive. La mostra, inaugurata pochi giorni fa, si terrà al prestigioso museo ‘Hermann Hesse’ di Lugano fino al 3 marzo 2024, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 17.30, ed è a cura di Marcel Henry e Chiara Ottavi, in collaborazione con Doppio Senso e Libri Liberi.

L’altro evento a cui prenderà parte la docente dell’Accademia è in programma a Firenze alla Biblioteca Marucelliana, nel salone monumentale, dove è in programma il ‘19esimo Libro d’artista 2023’ in cui sono esposte opere di 37 artisti internazionali. L’inaugurazione sarà mercoledì 15 novembre alle 18, con orario di apertura lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14, il giovedì dalle 8.30 alle 17. Apertura straordinaria sabato 18 novembre alle 10.30 con le letture di Maria Laura Piccinini e Massimo Vezzosi. Inoltre in questi giorni è uscito il settimo volume ‘L’arte in cucina. Gli artisti incontrano gli chef’ edito da Mondadori e dedicato ai dolci, dove Michelotti è presente con sue opere. Il volume sarà presentato domani alle 17 a Milano.

Daniele Rosi