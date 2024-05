I giovani artisti dell’Accademia protagonisti nella mostra da Votre

Votre si prepara ad accogliere una ventata di freschezza e talento grazie all’inaugurazione domani alle 18 della mostra ’Untitled. Artistic pictures gallery’ curata da Nicola Ricci, un’ode alla creatività emergente e al potenziale artistico dei giovani studenti dell’Accademia. Con un totale di tredici artisti coinvolti - Elisabetta Picchiani, Elisa Wang, Michele Piastra, Yinan Zhau, Arianna Borghetti, Maria Chiara Marino, Gunel Rzayeva, Laura Alberti, Claudia Certai, Ilona Koroman, Irene Vecchi, Web Suhan, Liu Yuqian -, Untitled si distingue per la sua diversità e originalità, presentando opere che saranno allestite come una quadreria e che coinvolgeranno la comunità in un appuntamento ormai tradizionale da diversi anni. La mostra sarà seguita a giugno da una personale di Gabriele Landi, in concomitanza con la sua esposizione al Mudac. Successivamente si susseguiranno una serie di esibizioni che vedranno protagonisti, un po’ per volta, ancora giovani talenti della nostra Accademia. Ricci, curatore e figura centrale nella promozione dell’arte emergente nel nostro territorio, sottolinea l’importanza di questo rapporto continuo con l’Accademia che dura ormai da dieci anni, dedicandosi con passione a scoprire e promuovere nuovi talenti, affermando una collaborazione che è centrale nel tessuto culturale locale. "La maggior parte dei ragazzi - afferma ancora il curatore - sono molto giovani, bisogna quindi capire che il loro lavoro non è ancora maturo, tuttavia hanno già una base notevole per diventare, si spera, grandi artisti. Ringrazio i docenti Fabio Sciortino, Giovanni Chiapello e Alberto Semeraro per la collaborazine nella scelta delle opere". La mostra rimarrà aperta negli spazi di Votre in piazza Alberica da sabato 11 al 15 giugno, altre info al 338 4417145 o su [email protected].