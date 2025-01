’I giorni di vetro’: Nicoletta Verna e la Romagna del Ventennio

Recente vincitore del Premio Manzoni al romanzo storico, “I giorni di Vetro” (Einaudi) di Nicoletta Verna approderà a Carrara sabato alle 17 nella sala Gestri della biblioteca comunale per l’appuntamento inserito nella rassegna “Il Pensier lib(e)ro”, organizzata dall’Associazione Qulture. In dialogo con Sebastiano Mondadori e Antonio Celano, l’autrice parlerà della protagonista del suo romanzo, Redenta, una giovane nata nella provincia romagnola il giorno della morte di Matteotti, quando i venti della Storia stanno per alzarsi potenti e devastanti con l’avventura italiana del fascismo.

Ma la vicenda di Redenta è anche quella della sua famiglia e della sua gente, del suo paese e del suo tempo. In un mondo di radicale violenza e sadismo – con il Ventennio, la guerra, la prevaricazione maschile – eppure di inesauribile fiducia nell’umano. In questi frangenti, la vita di Redenta incrocerà, infine, la voce di Iris, partigiana nella banda del leggendario comandante Diaz. Un incontro che porterà Redenta a fare i conti con la propria fragilità (colpita dalla polio e andata in sposa al brutale gerarca Vetro) e la propria forza interiore.

Nata a Forlì, Nicoletta Verna si occupa di comunicazione e web marketing nel settore editoriale. È autrice di saggi e volumi su media e cultura di massa e ha insegnato Teorie e tecniche della comunicazione presso diversi atenei e istituti italiani. Il suo romanzo d’esordio “Il valore affettivo” (Einaudi, 2021) ha ottenuto la Menzione Speciale della Giuria alla XXXIII edizione del Premio Italo Calvino. Vive in Toscana.