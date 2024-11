I gioielli del territorio. I pacchetti turistici di Cna esposti alla Fiera di Rimini

La Cna Turismo e Commercio presenta i pacchetti turistici esperienziali alla Fiera di Rimini. Il risultato è un importante lavoro di sinergia tra la stessa Cna, il territorio e gli associati Sigeric travel tour operator, parte di Sigeric Soc Coop, più Benvenuti in Terra Apuana di Federica Cecchini tour operator. E’ stato possibile collaborare e creare nuove prospettive di sviluppo e valorizzazione territoriale, concretizzate da Pierangelo Caponi, Presidente di Sigeric, nei nuovi pacchetti turistici esperienziali per il 2025, attraverso i quali si punterà ad incrementare un turismo valorizzante e sinergico tra le aree della costa apuana e della Lunigiana. L’iniziativa rientra tra gli obiettivi principali della rete Cna, impegnata nel sostegno dello sviluppo economico delle piccole-medio imprese che operano nei settori dell’artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo.

Dal 9 all’11 ottobre allo stand Cna si sono svolti gli incontri ‘Meet & Match’ pensati per proporre l’offerta turistica a buyer provenienti da tutto il mondo, con una ricca agenda di appuntamenti e incontri il cui focus sono stati i nuovi pacchetti turistici che offrono soggiorni completi per fare conoscere Massa Carrara. La manifestazione ogni anno richiama migliaia di operatori turistici nazionali ed internazionali, tra cui tour operator, enti e servizi per il turismo, proponendo un tema portante, ispirato al quadro di mercato del momento. Per l’edizione 2024 è stato ‘Veritas’, segnale della nuova esigenza di verità e autenticità, in un momento in cui la realtà non è più così facile da riconoscere. I sei itinerari progettati e promossi in fiera uniscono mare e montagna, indissolubilmente legati da enogastronomia, arte e storia.

Percorsi che – si legge nella nota della Cna – ripercorrono le antiche tradizioni di questo territorio e dei suoi centri storici, arricchiti da esperienze e visite guidate che danno valore all’importante incontro tra visitatori e abitanti locali: dalla città di Massa, tra fonti e fontane, a quella di Carrara, con le cave di Marmo e Michelangelo, fino a ripercorrere la Linea Gotica tra fortezze e montagne.