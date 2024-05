I cuochi del futuro sotto esame. Promossi dagli chef stella in giuria

Non è da tutti essere giudicati da due chef stellati. E’ successo agli studenti dell’alberghiero di Bagnone, nella nona edizione del premio dell’Accademia Italiana della cucina, delegazione Lunigiana. Il ‘Pacinotti Belmesseri’ l’altra mattina ha accolto una giuria formata dagli Accademici della cucina, dai loro docenti con la dirigente Lucia Baracchini, dallo chef Rolando Paganini, ex insegnante. Per la prima volta hanno fatto parte della giuria due chef stellati, Andrea Mattei del Bistrot di Forte dei Marmi e Luca Landi del Lunasia di Viareggio che hanno potuto assaggiare i piatti degli studenti. Tema di quest’anno è stato ‘I fagioli, i ceci e gli altri legumi (piselli, fagiolini, fave e lenticchie) nella cucina della tradizione regionale, i 18 allievi hanno partecipato suddivisi in 9 coppie e la giuria ha avuto difficoltà a scegliere le migliori. Al primo posto Filippo Cappanera e Ludovica Battaglia con ‘Gelato di ceci, crumble ai ceci, spugna di ceci, salsa ai lamponi e cioccolato’, al secondo Jader Ghiselli e Christian De Nitto con ‘Lasagna di farina di fagioli e crema di piselli’, al terzo Davide Olivieri e Alessio Mazzini con ‘Vellutata di ceci, crumble di pane ai legumi e gocce di bisque’.