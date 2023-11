I corsi di ’Mare sicuro’ per il brevetto di assistente bagnanti

Inizia il corso per il conseguimento del brevetto di assistente bagnanti con inserimento nel mondo della professione. La partenza sarà giovedì 9 alle 19 nella sede della cooperativa Mare Sicuro in via Campo d’Appio al civico 33s ad Avenza. Inoltre la cooperativa, attiva dal 1996, offre opportunità lavorativa in tutto il comprensorio apuano, ligure e versiliese, in quelli che sono i tratti di costa dove opera per l’assistenza ai bagnanti durante il periodo estivo. Il brevetto dà la possibilità di punteggio in ambito scolastico, nei concorsi pubblici e in quelli per le forze armate. Per informazioni è possibile contattare Matteo al 335 74 94 148 oppure Alessandro al 339 30 14 240.