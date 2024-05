I corsi di formazione della Cisl

Lunigiana ambiente assume? Meglio prepararsi. La Fit Cisl della nostra provincia organizza un corso di formazione in preparazione della selezione di personale a tempo determinato o indeterminato per il profilo professionale di Addetto Area Conduzione liv. 3B del CCNL Utilitalia, indetta dalla società Lunigiana Ambiente. Il Corso si terrà il 20 e 21 maggio nella Sala Walter Tobagi di Aulla, per un totale di otto ore suddivise in due giorni, dalle 18,30 alle 22,30. Il corso sarà gratuito e per l’iscrizione è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp ai numeri di telefono 366 9796373 (Luca) o 331 3192882 (Tomas) inviando foto della tessera sanitaria e un recapito di posta elettronica. Entro 24 ore, coloro che hanno inviato il messaggio, saranno richiamati e saranno messi a conoscenza di tutte le informazioni necessarie e utili al completamento dell’iscrizione. Si parlerà di macchine operatrici da lavoro con Jacopo Bassignani e Michele Raffa, codice della strada con Renato Marchi, istruttore di guida, norme in materia ambientale con Linda Donati e salute e sicurezza sul lavoro con Tomas Furia. Nel merito si ricorda che la domanda di partecipazione al bando della Società Lunigiana Ambiente dovrà essere inoltrata entro e non oltre le 12 del 19 maggio 2024.