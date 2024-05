I contributi

"Purtroppo ci siamo abituati all’inerzia patologica del settore cultura". Questo il parere del consigliere Massimiliano Manuel che entra in gamba tesa sulla cultura in città. "Matteo Mastrini a Tresana ha dato vita ad un eccellente progetto culturale – spiega Manuel - dedicato alla lettura e relativo alla realizzazione di due panchine che rappresentano Dante Alighieri e Rita Levi Montalcini finanziate dalla Regione. Non possiamo dire lo stesso del sindaco Arrighi, dell’assessore alla cultura Gea Dazzi, ma in special modo della plenipotenziaria dirigente Cinzia Compalati che, anche questa volta, hanno dormito. Tranne i progetti ereditati da altre amministrazioni come il Pnrr e il bando delle periferie, abbiamo constatato che l’amministrazione Arrighi non si impegna a partecipare ai bandi Regionali, Statali ed Europei". Il consigliere ricorda quindi un bando della Regione, che comprendeva l’accesso alla valorizzazione del patrimonio artistico. "Il consiglio regionale aveva messo a disposizione un milione di euro – ricorda il consigliere -per promuovere i progetti. L’amministrazione Arrighi e i vari assessori tra cui Moreno Lorenzini, Gea Dazzi e la vicesindaca Roberta Crudeli avrebbero potuto presentare dei progetti finalizzati".