I cittadini esasperati chiedono interventi contro la malavita

Sul problema della sicurezza ad Avenza interviene Cesare Micheloni per dire che la frazione "continua a essere al centro della cronaca con una serie di episodi che testimoniano un degrado sociale e urbano sempre più radicato". "Negli ultimi mesi la città è stata teatro di risse con coltelli, furti nei negozi, aggressioni a scopo di rapina e persino atti di violenza e intimidazione in pieno giorno. L’ultimo episodio riguarda una donna inseguita, minacciata e insultata da un uomo nei pressi della stazione, fino a quando i commercianti non sono intervenuti per difenderla – prosegue Micheloni –. Non si tratta di casi isolati, ma di un quadro più ampio.

Nonostante la presenza di una realtà produttiva importante come quella di Baker Hughes, in viale Zaccagna mancano marciapiedi, un piano dei parcheggi, e soprattutto c’è un degrado diffuso, con sporcizia ovunque – aggiunge Micheloni –. Centinaia di operai ogni giorno transitano e pranzano in queste condizioni, circondati da immondizia e incuria. Iniziative come ‘Lozz’ Busters’, per quanto possano sembrare ironiche o provocatorie, non propongono soluzioni concrete. Secondo Avenza Resiste, servono interventi strutturali e una visione di lungo termine per affrontare il degrado di Avenza. L’amministrazione comunale deve smettere di puntare il dito contro i cittadini e iniziare a riconoscere le proprie responsabilità".