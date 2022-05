I cento anni di nonno Marco

Festa grande per nonno Marco. Ieri al Regina Elena tutta la famiglia e la rsa hanno celebrato i cento anni di Marco Annunziata (nella foto). Nato a Napoli, ma carrarino da oltre 70 anni, Marco arrivò in città come operaio della Olivetti. A Marina con la moglie Maria, purtroppo mancata presto, ha cresciuto i due figli Imma ed Enrico e coltivato le sue passioni per lo sport e il ballo: non ancora ventenne era portiere nelle giovanili del Napoli e ha praticato l’insegnamento del ballo fino all’età di 92 anni. Il sorriso di Marco, alcuni ricordi e la sua enorme empatia hanno destato ieri una forte emozione e hanno fatto calare anche qualche lacrima,: su tutto ha però prevalso la felicità di questo nonno che tante ne ha viste e tanta strada ha fatto. "Caro Marco – dicono i familiari -, fino a quando il Signore lo vorrà ti terremo stretto stretto. Un sentito ringraziamento alla struttura per l’entusiasmo con cui ha preparato l’evento".