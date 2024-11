I cantieri della Provincia. Alberghiero e strade. La rivoluzione è servita con 18 milioni di euro

Strade, manutenzione ordinaria e messa in sicurezza, ma anche l’Alberghiero: con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della minoranza il Consiglio Provinciale ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, il Dup 2025-2027 (Documento unico di programmazione). Si tratta del documento che viene allegato al bilancio di previsione e che costituisce lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’ente.

Negli anni precedenti, solitamente, veniva discusso nella stessa sessione dedicata al bilancio (adozione in prima battuta, e approvazione in seconda seduta, dopo il parere della Assemblea dei sindaci): quest’anno si è deciso di anticiparne l’approvazione per poi dedicare un’intera giornata alla approvazione del bilancio, in programma per il 16 dicembre. Il Dup contiene al suo interno, tra le altre cose, il programma triennale delle opere pubbliche per il 2025-2027: la cifra complessiva che l’Ente di Palazzo Ducale destina agli investimenti per il prossimo triennio è di 18 milioni 38 mila 237,47 euro: di questi 4 milioni 86 mila 118, 96 euro nel 2025, 7 milioni 124 mila 611,25 nel 2026 e 6 milioni 827 mila 507,26 nel 2027.

Di seguito l’elenco degli interventi previsti: lavori di messa in sicurezza della scarpata di monte SP 56 di Ugliancaldo (Casola in Lunigiana) al chilometro 8,250, ovvero 175mila euro (2025); lavori di manutenzione e ripristino barriere stradali SP 37 (Zeri) dal chilometro 3,850 al chilometro 23: 170mila euro per il 2025. C’è poi l’accordo quadro per rilievi censimenti ed opere di manutenzione delle superfici i calcestruzzo, paramenti murari ammalorati, barriere di ritenuta, parapetti, opere di difesa, pil, spalle e sottofondazioni: 5 milioni e 628 mila euro (2025-2026-2027). Trovato anche l’accordo quadro per interventi di manutenzione straordinaria piani viabili strade provinciali: 3 milioni 97 mila 390,43 euro, così come i lavori straordinari del muro della strada provinciale 72 chilometro 8 a Tendola (Fosdinovo): 671mila euro (denaro per il 2025 e 2026). Si faranno anche i lavori di completamento della messa in sicurezza versante di monte della strada provinciale 1 chilometro 9 a Corsanico (Montignoso) per un finanziamento di 366mila euro (2025-2026). Accordo quadro per gli interventi di manutenzione straordinaria di consolidamento dei versanti lungo le strade provinciali: al costo di 988mila euro (2025-2027). Accordo quadro di manutenzione dispositivi di ritenuta stradale compresi quelli per la sicurezza dei motociclisti, finanziamento da 897.969 euro (2025-2026-2027) e per i lavori di manutenzione straordinaria piani viabili e scarpate su strada regionale 445 della Garfagnana (Fivizzano e Casola in Lunigiana) al costo di 344.620,01 euro (soldi stanziati per il 2026 e 2027)

Istituto Alberghiero Minuto: lavori di sostituzione di elementi strutturali necessari all’adeguamento sismico, antincendio e adeguamento igienico funzionale e impianti – Lotto 2. 5 milioni , 700 mila euro (2025- 2026-2027). Il finanziamento complessivo per l’alberghiero è di 6 milioni: i 300 mila restanti saranno inseriti nel successivo programma triennale per l’anno 2028.