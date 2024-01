Guerra a furti e spaccio di droga. Stazione osservata speciale. Controlli in parchi e piazze

Osservati speciali, oltre alle piazze del centro storico, il parco Tralacà e la stazione ferroviaria che sono stati controllati più volte. Ovvero tutte quelle zone che erano state oggetto di specifica segnalazione da parte della cittadinanza in merito alla presenza di stranieri, e non solo, che si aggirano con atteggiamenti sospetti. Venerdì, tra il pomeriggio e la sera, nell’ambito di servizi disposti dal comando provinciale dei carabinieri, i militari delle stazioni di Villafranca in Lunigiana, Bagnone, Albiano Magra e del Nucleo operativo e radiomobile di Pontremoli hanno svolto un servizio coordinato dalla Compagnia di Pontremoli, pattugliando il territorio di Villafranca in Lunigiana, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza. L’operazione ha permesso di raggiungere risultati sia in chiave preventiva che di contrasto ai reati, con particolare riferimento a quelli predatori. Il servizio di venerdì è l’ultimo di una serie di controlli straordinari che i carabinieri hanno svolto a Villafranca in Lunigiana a partire dagli inizi della scorsa estate. Particolare attenzione i militari hanno dedicato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti furti, danneggiamenti, spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, norme di soggiorno degli stranieri, fenomeni a cui l’Arma dedica sempre particolare attenzione soprattutto nell’interesse delle fasce più deboli ed esposte. I controlli svolti negli ultimi mesi hanno permesso ai carabinieri di richiedere alla Questura – e ottenere – l’applicazione di 2 avvisi orali e 4 fogli di via obbligatori a soggetti, tutti italiani, responsabili di violazioni sia di carattere penale che amministrativo. Venerdì sono stati impiegati 12 militari – in uniforme e in borghese – e sono state identificate 76 persone, controllate 27 auto e 5 locali.