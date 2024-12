Guardiani e facchini. Chef e personale di sala

GUARDIANO E FACCHINO Hotel Viscardo di Forte dei Marmi cerca manutentore facchino per lavori di manutenzione ordinaria giardinaggio, facchinaggio. Esperienza di almeno 3 anni, disponibilità e flessibilità negli orari , impegno, dedizione, capacità di lavorare in gruppo, patente B, attestato sicurezza sul lavoro con orario da concordare. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected]

CUOCHI E CAMERIERI Ristorante Amici di Marina di Pietrasanta cerca personale. Aiuto cuoco, esperienza nella mansione di almeno 3 anni, possesso Haccp da aprile a settembre con orario 17.30-24. Camerieri con esperienza nella mansione di almeno 2 anni, possesso Haccp da aprile a settembre, orario 18-24, aprile e maggio solo weekend e festivi. Cuoco gastronomo con esperienza nella mansione di almeno 3 anni, Haccp, da aprile a settembre, orario 9-14 e 17-20. Telefono 0584840355, email [email protected]